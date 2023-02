Messaggi whatsapp per Majorino | la moglie Caterina Sarfatti viola il silenzio elettorale

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 febbraio 2023)to dalladi Pierfrancescoha inviato uno collettivoa una serie di nominativi di una lista broadcast chiedendo di votare peralle elezioni in programma in Lombardia domenica 12 e lunedì 13 febbraio. Nell'immagine allegata alo si legge: "Vota così, l'unico voto utile per cambiare la Lombardia". E poi una croce sul nome di Pierfrancesco, candidato sostenuto da Pd e Movimento Cinque Stelle. Nel testo delo si legge: "Ciao, ti sto scrivendo o perché siamo amici o perché ci siamo incontrati negli ultimi anni per lavoro o attivismo. È e sarà l'unico ...