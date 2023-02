“Meritiamo di più” | centoventiquattro cuori giallorossi a Cagliari

Leggi su anteprima24

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il momento non è certamente dei più felici. Penultimo in classifica e al terzo cambio in panchina, il Benevento si è arreso anche alalla "Unipol Domus". Quarta sconfitta di fila per i sanniti, che anche in Sardegna sono stati seguiti dai propri tifosi.(124)hanno gremito il settore ospiti dell'impianto isolano. Una trasferta indubbiamente non agevole per i supporters della Strega, che hanno voluto comunque essere presenti per provare a spingere la squadra verso un'impresa. Non è bastato, nonostante i tifosi presenti non abbiano fatto mancare il loro incitamento. La prima di Roberto Stellone alla guida del Benevento è stata accompagnata da pochi cori di protesta. Solo prima del match e dopo il triplice fischio si è alzato un grido: ...