Meloni si è accorta di non essere Draghi e si arrabbia invece di fare politica in Europa

Leggi su linkiesta

(Di sabato 11 febbraio 2023) C’è un filo invisibile che connette la coperturadata da Giorgiaalle provocazioni di Giovanni Donzelli con l’intemerata contro il presidente francese Emmanuel Macron; una continuità, un medesimo riflesso psicologico, un simmetrico scatto nervoso. La presidente del Consiglio in pochi giorni ha esacerbato il clima politico italiano e quello dei rapporti internazionali dell’Italia, ha inasprito le tensioni col Nazareno e con l’Eliseo. In entrambe le circostanzeavrebbe dovuto ricucire e sedare, e non inveire e, come dicono i Fratelli, «rosicare». È un filo invisibile – proprio come le “Strisce invisibili” di quel vecchio film americano che indicavano le perenni tracce dei carcerati – che non si cancella mai:perde le staffe quando percepisce dirimandata nella serie ...