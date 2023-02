Meloni-Macron | 1-1 Giorgia segna il gol del pareggio a Bruxelles

(Di sabato 11 febbraio 2023) Se la volessimo metterla sul piano calcistico, giovedì notte alaha pareggiato la sua sfida con, che era passato in vantaggio qualche giorno prima a Parigi. Riepiloghiamo. Segui su affaritaliani.it

emmanuelgiorgiaxavier bettel roberta metsola, CHI PENSA ALL'UE COME UN CLUB PER CLASSI RICORDI TITANIC - 'Chi pensa ad una Ue di serie A e serie B, chi pensa che l'Europa debba essere un ......giorgiaxavier bettel roberta metsola Estratto dell'articolo di Francesco Verderami per il 'Corriere della Sera' È il risiko europeo del 2024 la causa dello scontro tra[...

Il Consiglio Ue e le scintille tra Meloni e Macron: «È qui che si prendono le decisioni» Corriere della Sera

Meloni: "Nessun gelo con Parigi ma Macron ha sbagliato" - Politica Agenzia ANSA

Meloni-Macron, come nasce il rancore del francese: l'invito rifiutato Liberoquotidiano.it

Tra Algeri e Kyiv. Tutti i motivi per cui Meloni non vorrà abbassare la tensione con Macron Il Foglio

Macron non ha detto che noi abbiamo problemi di politica interna, la sua coalizione, il suo consenso. E' stata Meloni a dire per prima che Macron aveva fatto una cosa per problemi di politica interna.Durante la puntate di Otto e Mezzo (La7) il direttore de Il Fatto Quotidiano Marco Travaglio ha commentato l’esito del vertice Ue: “Meloni si è giustamente lamentata del trattamento di Macron e Scholz ...