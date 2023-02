Meloni-Macron | 1-1 Giorgia segna il gol del pareggio a Bruxelles

... nei giorni del disappunto della premieresclusa dall'incontro all'Eliseo tra il presidentee il cancelliere tedesco Scholz con lo stesso Zelensky.Un editoriale per svelare la verità sulla polemica. 'Un fastidio enorme' quello alla base del comportamento di Emmanuelsecondo Bruno Vespa che, sul Quotidiano nazionale, dà la sua lettura sul caso diplomatico esploso tra Italia ...

Il Consiglio Ue e le scintille tra Meloni e Macron: «È qui che si prendono le decisioni» Corriere della Sera

Meloni: "Nessun gelo con Parigi ma Macron ha sbagliato" - Politica Agenzia ANSA

Tra Algeri e Kyiv. Tutti i motivi per cui Meloni non vorrà abbassare la tensione con Macron Il Foglio

Macron è il miglior alleato della Meloni. E viceversa Formiche.net

Utilizza dati di georilevazione precisi ed esegui una scansione attiva delle caratteristiche del dispositivo per l'identificazione. Questa operazione serve per archiviare le informazioni su un disposi ...Bruxelles, 10 feb. (askanews) - 'Il tema non è stare in una foto, se io fossi stata invitata avrei consigliato a Macron di non fare quella ...