Meloni decisionista nelle trattative notturne in Europa E a Michel dice | “Se sei stanco vai a dormire…”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Il pigliodi Giorgiaè innegabile. E si è visto anche dal modo in cui ha affrontato il consiglio straordinario della Ue. Alla fine si è detta soddisfatta dell’esito, anche se i media progressisti hanno cercato di sminuirne la portata. I passi avanti sui migranti, certo, attendono la verifica dei fatti. Ma anche le parole sono importanti, come lo è la prospettiva. E proprio l’atteggiamento della presidente del Consiglio, o meglio la “postura” come ormai si usa dire, ha contribuito al cambio di passo. Perché lei non è arrivata ai tavoli di Bruxelles con la posa spaccona di chi vuol rovesciare la tovaglia ma ha inserito nel dialogo l’imprescindibile richiesta di reciproco rispetto. Dunque – ha scandito dinanzi ai giornalisti – se una cosa non va io lo dico, perché rappresento una nazione che non è di serie B. Tralasciamo il modo ...