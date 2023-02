Melissa Molinaro | la canadese tra canzoni e sitcom

Leggi su ilfogliettone

(Di sabato 11 febbraio 2023)è un'attrice e cantante. Nata a Toronto il 4 giugno 1982, la sensuale 41enne, spesso è accreditata comeS. oSmith, è meglio nota per le sue apparizioni income How I Met Your Mother e reality show come Pussycat Dolls Present. E non solo! La performance dial suo matrimonio è stata impressionante. La sensuale ballerina ha regalato al suo sposo Bryan Kowalski una coreografia sulle musiche di Lil' Mo "4Ever" e di Beyoncé "Upgrade u" e "End of time". "Mio marito mi ha sempre detto che la cosa che ama di più è guardarmi quando mi esibisco, quindi ho dovuto regalargli la performance migliore della mia vita. Questa è per te, Boo!" Ha scritto...