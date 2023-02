Medagliere Europei ciclismo su pista 2023 | Italia terza con tre ori e due argenti!

(Di sabato 11 febbraio 2023) Glidisusi disputano a Grenchen dall’8 al 12 febbraio. La località in Svizzera ospita la rassegna continentale, dove verranno messi in palio ben 22 titoli (equamente distribuiti tra i due sessi). L’schiera alcuni dei suoi fuoriclasse e punta a essere grande protagonista presso il velodromo elvetico. Di seguito ile tutti i podi dei MondialidisuSU# Paese O A B T. 1. Germania 5 1 4 10 2. Gran Bretagna 3 5 2 10 3.3 2 0 5 4. Paesi ...

...(il velodromo di Montichiari era chiuso per lavori ) e a metà febbraio ha brillato negli. ... Ilalla quarta giornata In Svizzera sono stati messi in palio 22 titoli equamente ...E' ancora una volta grande Italia agli2023 di ciclismo su pista, in corso di svolgimento al velodromo di Grenchen , in Svizzera. ...Villa si trova a quota tre ori ed un argento nel...

Sarà dunque duello Germania-Gran Bretagna per le medaglie. 13.31 Vola in testa Franziska Brausse ... alla DIRETTA LIVE testuale della quarta giornata dei Campionati Europei 2023 di ciclismo su pista.CLICCA PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE IL MEDAGLIERE DEGLI EUROPEI 12.31 Finiscono entrambe dietro a Vece! Terzo posto per Kouame (33.388) e quinto per Grabosch (33.682). 12.30 Tocca adesso alla… Leggi ...