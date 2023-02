Mazraoui nel mirino Inter… un anno dopo! Ma la scorsa estate aiuta

(Di sabato 11 febbraio 2023) Noussairè tra gli obiettivi di mercato dell’Inter. E ci sono diversi elementi che potrebbero favorire la trattativa di mercato tra il club nerazzurro e il Bayern Monaco. CORSIA APERTA – Una delle zone più calde nel prossimo mercato dell’Inter sarà la fascia destra. Da diversi mesi Denzel Dumfries è l’indiziato numero uno a partire in, e sarà quindi necessario trovare un sostituito. Che la società nerazzurra ha individuato in Noussair, laterale classe 1997 del Bayern Monaco. Al momento è fermo per un’infiammazione cardiaca, riscontrata in seguito alla positività al Covid-19 che ne ha minato il Mondiale in Qatar col Marocco. Ma Piero Ausilio e il suo staff lo ritengono il sostituto perfetto in caso di addio di Dumfries. Viste anche le caratteristiche molto simili tra i due. Chi è, ...

La storia calcistica diè iniziata nelle giovanili dell' Ajax, club in cui è entrato quando aveva appena otto anni e in cui ha fatto tutta la trafilavivaio.2018 l'approdo in pianta ...Nelle ultime ore, vi abbiamo riportato le voci che vorrebbero in nerazzurro Noussair, ma ...recente passato ve ne avevamo parlato in via approfondita per la Juventus, ma il club di Milano ...

Mercato Inter, Mazraoui obiettivo numero uno per il post Dumfries DAZN

Nel solco di Hakimi al posto di Dumfries: l'Inter va a destra con Mazraoui - Sportmediaset Sport Mediaset

L'Inter ha scelto: il dopo Dumfries è il marocchino Mazraoui del Bayern La Gazzetta dello Sport

VIDEO / I provini falliti, il pallino Ajax e… la legge: nel mondo di Mazraoui fcinter1908

L'Inter svolta a destra: fa tutto la Pimenta CalcioMercato.it

La storia calcistica di Mazraoui è iniziata nelle giovanili dell’Ajax, club in cui è entrato quando aveva appena otto anni e in cui ha fatto tutta la trafila nel vivaio. Nel 2018 l’approdo in pianta ...Vediamo nel dettaglio e per seguire i nostri consigli sulle gare ... Nei tedeschi ancora ai box Sadio Mané, oltre ai lungodegenti Lucas Hernandez, Neur, Upamecano, Gravenberch e Mazraoui, i cui ...