Matteo Porru con Il dolore crea l' inverno - il suo quarto romanzo a soli 21 anni - ci porta dentro una grande metafora esistenziale di oblio e di resa dei conti Protagonista assoluta è la neve che sommerge le vite di spaesati abitanti | invasi e corrosi dal silenzio e dalla bianchezza che isola i pensieri e condanna all' apatia

(Di sabato 11 febbraio 2023) «Non sono gliche contano nella vita, è la vita che metti in quegli» diceva Abraham Lincoln. Così l’autore cagliaritano, enfant prodige della scrittura fin dall’età di 15, oggi ventunenne, scrive con Ill’(Garzanti) – il suo– già un libro della maturità. La storia ciunadie dideidella memoria, narrata con piglio lirico ed espressionista, come altri giovanissimi della letteratura di sempre.ha 21 ...

Battesimo cagliaritano invece per, in uscita il 14 febbraio per i tipi di Garzanti col romanzo "Il dolore crea l'inverno", che verrà presentato mercoledì 15 febbraio al cineteatro ...News CorrelateLa prima volta in cui ho visto la neve - diArriva in libreria con un nuovo romanzo, "Il dolore crea l'inverno". Su ilLibraio.it proponiamo un… D'...

La prima volta in cui ho visto la neve – di Matteo Porru Il Libraio

ÉNTULA: arrivano in Sardegna Alessandro De Roma e Matteo Porru Sardegna Reporter

Guasila, il giovane scrittore Matteo Porru nominato presidente del ... YouTG.net

“Di ribelli c’è sempre bisogno”: scarica gratuitamente il nuovo numero della rivista Il Libraio Il Libraio

Esordio col botto per il job day 2023 a Sassari La Nuova Sardegna

Parte da Ghilarza, sua città natale, il tour di presentazioni di Alessandro De Roma, appena arrivato in libreria col romanzo “Grande ...Ieri a Sassari il primo appuntamento del Job Day Sardegna. In mattinata l’inaugurazione ufficiale con tremila iscritti, seimila candidati e oltre 1.200 ...