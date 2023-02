Mattarella e le foibe | «Mai temere la verità» La cerimonia al Colle | «Per molti anni sangue e sofferenza negati»

(Di sabato 11 febbraio 2023) No al negazionismo sulle. No alla rimozione di quelle stragi. No alla sottovalutazione di una tragedia che non è stata una tragedia minore tra le tante del 900. Il presidente...

In Italia è successo qualcosa di simile con le vittime dellee con l'esodo di 350 mila ...l'ha celebrato ieri facendo perno proprio su questo punto politico. "Nessuno deve avere paura ......della Repubblica Sergio, in uno dei discorsi più celebri pronunciati il 10 febbraio, per anni è calata una 'cortina di silenzio ingiustificabile' che ha coperto lo scempio delle. ...

