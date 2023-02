"Massima attenzione sugli anarchici ma non ci sono episodi gravi"

Leggi su agi

(Di sabato 11 febbraio 2023) AGI - "C'è una situazione diin tutte le direzioni dovuta non solo agli ultimima, con molto equilibrio, devo dire che non abbiamo certezza didietro l'angolo". A dirlo, il ministro dell'Interno, Matteo Piantedosi, nel corso della conferenza stampa seguita alla riunione, in prefettura a Torino, del Comitato per l'ordine e la sicurezza pubblica, rispondendo a una domanda sul rischio di attacchi. "È un elemento di grande, ma da sempre - ha detto - in questi mesi e settimane i casi oggetto di cronaca hanno portato all'dell'opinione pubblica il fenomeno dell'anarchismo, ma le sollecitazioni che venivano da quella galassiastate sempre ...