Martina Nasoni e Ivana | il pubblico ha già finito la pazienza?

È guerra aperta trae Daniele Dal Moro. Nelle ultime ore, i due hanno dato vita ad un forte scontro che sta facendo molto parlare. Dopo la puntata del 'Grande Fratello Vip' di giovedì 9 febbraio, l'ex ...Anche l'ex di Nikita Pelizon è entrato e, ex fidanzata di Daniele Dal Moro. Tra confronti e punti di chiarimento, è scoppiato un forte litigio tanto che un concorrente si è lasciato ...

GFVip, Daniele Dal Moro urla contro Martina Nasoni: Sei ridicola, vattene, tornatene a casa Fanpage.it

Gf Vip, Daniele Dal Moro e il retroscena su Martina Nasoni: «Molte cose non si sanno» leggo.it

Gf Vip 7, furiosa lite tra Daniele Dal Moro e Martina Nasoni Isa e Chia

Gf Vip, Martina Nasoni critica con Antonella: "Non avete mezze misure, o vi scannate o vi amate!" Il Pallone Gonfiato

Le critiche di Daniele Dal Moro e Oriana Marzoli per Martina Nasoni - Mediaset Infinity Grande Fratello

We use technology such as cookies on our site to collect and use personal data to personalise content and ads, to provide social media features and to analyse our traffic. L’ingresso nella casa del GF ...Gf Vip 7, Daniele Dal Moro rivela cosa faceva Martina Nasoni mentre lui era sul trono di Uomini e Donne Ieri sera è andata in onda su Canale 5 la trentaduesima… Leggi ...