Martina Hamdy scende le scale così | vestito trasparente e capigliatura spettacolare

Leggi su juvedipendenza

(Di sabato 11 febbraio 2023) Donna con una bellezza semplicemente unica; è impossibile restare indifferenti di fronte ad una come. Nel parlare didobbiamo fare riferimento, per forza di cose, al discorso relativo ai reality; lei, infatti, ha preso parte a due programmi molto diversi tra loro ma con un riscontro, in termini di ascolto, molto importanti. InstagramPartiamo con Back to School, il programma che unisce cultura e divertimento e doveè stata protagonista. Il compito dei vip era quello di andare a superare, con l’aiuto di maestri molto speciali, l’esame di quinta elementare. Non possiamo parlare di esperienza positiva;, infatti, non è riuscita a superare l’esame di quindi elementare ed è stata bocciata insieme ...