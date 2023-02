Marco Mengoni | sfogo fuorionda | “Mi guardano tutti male | odio sta cosa”

Leggi su biccy

(Di sabato 11 febbraio 2023) Dato tra i favoriti già prima dell’inizio del Festival di Sanremo,è primo in classifica dalla prima serata della kermesse. Anche per questo motivo alcuni fan di altri artisti hanno attaccato in maniera ridicola il cantante de L’Essenziale. Ieri pomeriggio l’artista ha concesso un’intervista a RTL 102,5 e durante una pasua pubblicitaria si è sfogato: “Che pizza ragazzi essere il primo della classe, ti, io lasta roba. Non si può venire a divertirsi e basta senza pensare alla classifica? In tranquillità per la musica e con la musica. Divertiamoci!“. Asi riferisce? Il portale Contra Ataque ha fatto un po’ di chiarezza: “Queste le parole diche appare annoiato e stranito della ...