Marco Mengoni | ecco il video ufficiale di ' Due vite' | canzone sempre più favorita a Sanremo

(Di sabato 11 febbraio 2023), con il brano " Due", si conferma il favorito per la vittoria finale al 73° Festival dicome annunciato dai bookmaker Sisal. Ieri sera ha vinto la serata cover con "Let it be" accolto da un Ariston in delirio per il brano dei Beatles eseguita in versione gospel insieme con il Kingdom Choir. Tutta la platea in piedi a cantare.in testa a classifica ...

, con il brano " Due vite ", si conferma il favorito per la vittoria finale al 73° Festival di Sanremo come annunciato dai bookmaker Sisal. Ieri sera ha vinto la serata cover con "Let it ...I Cugini di Campagna e Paolo Vallesi 'La forza della vita' e 'Anima mia',e Kingdom Choir 'Let it be', Gianmaria e Manuel Agnelli con 'Quello che non c'è', Mr. Rain e Fasma c on '...

Chi sono i Kingdom Choir, coro gospel che ha cantato al matrimonio di Harry e Meghan La Gazzetta dello Sport

Marco Mengoni a Sanremo 2023 con il coro del matrimonio di Harry e Meghan Elle

Il Kingdom Choir con Mengoni a Sanremo nella serata dei duetti. Ecco 'Stand by me', come alle nozze di Harry e Meghan Repubblica TV

Marco Mengoni vince la serata delle cover - Ultima Ora Agenzia ANSA

Tutti in piedi anche per Marco Mengoni, che conferma le sue doti di interprete con Let it be dei Beatles eseguita in versione gospel insieme con il Kingdom Choir. Carla Bruni, accompagnata dietro le ...È stato pubblicato due giorni fa su YouTube e ha già superato 3 milioni di visualizzazioni. “Due vite” è il nuovo bravo di Marco Mengoni che ha presentato per la prima volta al Festival di Sanremo ...