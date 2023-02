Marche | bimbo di 6 anni cade in un dirupo durante un' escursione | ritrovato vivo

(Di sabato 11 febbraio 2023) commenta Nelle, si è temuto il peggio per undi seicaduto in un fosso nei pressi della grotta di San Francesco,una gita con i genitori. Sono state ore di tensione e ...

Nelle Marche, si è temuto il peggio per un bambino di sei anni caduto in un fosso nei pressi della grotta di San Francesco, durante una gita con i genitori. Sono state ore di tensione e preoccupazione prima che il bambino venisse ritrovato vivo. Un bambino di sei anni risulta scomparso dopo essere caduto in un fosso nei pressi della grotta dei Frati. Sul luogo il Soccorso Alpino con tre squadre alpine e tutto il comparto speleo del Cnsas.

Il piccolo era con i genitori ed da poco uscito dalla grotta. Sul luogo erano accorsi il Soccorso Alpino con tre squadre alpine e tutto il comparto speleo del Cnsas Marche, i vigili del fuoco con una ...Nelle Marche, un bimbo di sei anni è scomparso durante una gita in famiglia. Il piccolo sarebbe caduto in un fosso nei pressi della grotta di San Francesco, in provincia di Macerata. Le ricerche sono ...