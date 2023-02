Manovre segrete e golpe in Moldavia | così Putin vuole circondare l' Ucraina

Leggi su iltempo

(Di sabato 11 febbraio 2023) Terremoto politico in, il piccolo Paese trae Romania, una posizione strategica negli scenari legati alla guerra. La presidente filoeuropea della, Maia Sandu, ha nominato un nuovo primo ministro in seguito alle dimissioni del precedente capo del governo, Natalia Gavrilita. La premier ha affermar che "è giunto il momento" di lasciare per le "tante crisi causate dall'aggressione russa in". Chisinau dipende dalla Russia per le forniture ed è alle prese con un una durissima crisi energetica. A capo del governo c'è ora Dorin Recean, ex ministro dell'Interno e la cui nomina dovrebbe essere appoggiata senza grossi ostacoli in Parlamento. In questo contesto emergono le conferme, da parte dei servizi di intelligence moldavi, dei tentativi di Mosca di manovrare un colpo di Stato nel ...