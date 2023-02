Manneken Pis a Bruxelles | Pasquino a Roma

Leggi su ildenaro

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ancora una settimana in crescendo, quella che sta terminando, purtroppo non in senso positivo. Tanto è riferito ai fatti nazionali e, in ordine sparso, ai paesi della EU. Il disastro in Turchia ha attirato su di sé l’attenzione dei più e si è capito da subito che si fosse trattato di un evento di potenza straordinaria e più che devastante. Di conseguenza tutto quanto era in corso di lavorazione è passato in second’ordine. D’ altra parte, se é vero che in occasioni del genere “lo spettacolo deve continuare” e che ciò é giusto che sia, non si può passare a piè pari sulle decine di migliaia di morti e strimpellare e cantare a squarciagola, aggiungendo polemiche di facciata, il più delle volte gratuite. La sensibilità e il buon gusto non sono in vendita quindi é opportuno stendere un velo pietoso sull’ intero contesto per non toccare nervi scoperti. Qualcosa del genere deve essere successo ...