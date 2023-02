Mangia il sushi e muore | controlli dei Nas nel ristorante

(Di sabato 11 febbraio 2023) La 40enne aveva pranzato in ungiapponese per festeggiare il suo compleanno, ma una volta tornata a casa si è sentita male

Era stato a pranzo con alcune amiche, aveva scelto un ristorante di. Ha iniziato a mangiare una delle specialità della casa, lì in un ristorante del Vomero , quando ha cominciato ad avvertire una forma di malessere. Nelle ore successive, la sua situazione si è ...Il rischio, quando sipesce crudo come appunto il, è che, se non c'è stato un abbattimento efficace della carica a temperatura molto basse, ci possano essere gravi problemi per la salute.

Aveva festeggiato il suo compleanno mangiando del sushi in un ristorante giapponese con alcuni parenti ma, quando ha fatto ritorno a casa, tra le 15 e le 16 del pomeriggio, si è sentita ...Una donna napoletana di 40 anni, Rossella Di Fuorti, è morta stroncata da un arresto cardiocircolatorio nel pomeriggio di ieri, venerdì 9 febbraio, dopo aver pranzato con ...