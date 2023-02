Majorino e i gay | il suicidio Pd alle regionali in Lombardia

Leggi su liberoquotidiano

(Di sabato 11 febbraio 2023) Si chiuderà alla mezzanotte di oggi la campagna per le elezioniine nel Lazio. Un appuntamento importante che sarà anche un primo test per il governo Meloni. I sondaggi danno il Centrodestra favorito in entrambe le regioni e così lunedì pomeriggio quando inizierà lo spoglio dei voti l'attenzione sarà tutta spostata sui partiti e sui loro risultati. InAttilio Fontana è accreditato di un margine di vantaggio importante sugli avversari, Pierfrancescoappoggiato da Pd e Cinquestelle e Letizia Moratti, che dopo aver abbandonato la sua casa, il Centrodestra, si è attovagliata con Renzi e Calenda nel Terzo polo. Resta da capire come cambieranno i rapporti di forza all'interno della coalizione. Se il primato di Fratelli d'Italia appare scontato anche in ...