(Di sabato 11 febbraio 2023) Il nuovo anno è iniziato con il botto. Un drappello di cinque persone ha vandalizzato nientemeno che la facciata di Palazzo Madama, sede del Senato: muri, finestre e uno dei portonistati imbrattati di vernice rossa, e solo a cose fatteintervenute le forze dell’ordine, che hanno fermato i cinque giovani. Si tratta, nello specifico, di attivisti di, movimento ambientalista che si ispira alle tesi eco-apocalittiche di Greta Thunberg. Questo articolo è stato pubblicato sul Primato Nazionale di febbraio 2023 L’associazione – capitanata dal 20enne vogherese Simone Ficicchia, ora finito a processo per questa e altre «azioni delittuose», tipo incollarsi le mani sulla Primavera di Botticelli – si era già fatta apprezzare nella Capitale per aver più volte bloccato il traffico sul Grande ...

Macché ribelli! Gli eco-imbecilli di Ultima generazione sono i soliti cocchi del potere Il Primato Nazionale

