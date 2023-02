Lukaku e Brozovic dal 1' con la Samp | il belga vuole rompere un digiuno lungo 6 mesi

(Di sabato 11 febbraio 2023) L'unico assente sarà Joaquin Correa che all'andata si era preso la scena con uno spettacolare slalom a tutto campo, quello del 3 - 0 finale. Il Tucu, ex di turno, lunedì sera a Genova non ci sarà ...

Una vera e propria novità per Inzaghi che certificherà definitivamente lo stato di forma disolo domani, nell'ultima seduta prima della partenza per la Liguria, ma che è orientato a ...Stankovic INTER (3 - 5 - 2): Onana; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Darmian, Barella,, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro,. All. S. Inzaghi

Samp-Inter, Brozovic dal 1' e capitano. Lautaro in coppia con Lukaku fcinter1908

Zenga: "Scudetto, magari con Lukaku e Brozovic la storia sarebbe andata diversamente" Fcinternews.it

Brozovic, Dumfries e Lukaku: l’Inter studia il futuro per tornare a vincere Calcio News 24

Inter, riecco Brozovic e Lukaku: Inzaghi vuole lanciarli dal 1' con la Samp fcinter1908

Gli altri invece saranno tutti arruolabili per partire dal 1’. Una vera e propria novità per Inzaghi che certificherà definitivamente lo stato di forma di Brozovic e Lukaku solo domani, nell’ultima ...In casa Inter è tornato a disposizione Brozovic, subentrato anche nel corso dell'ultimo derby vinto. Il suo nome potrebbe stuzzicare ...