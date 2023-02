Lukaku | digiuno da rompere in Serie A L’ultimo gol ad agosto…

Leggi su inter-news

(Di sabato 11 febbraio 2023) Romelunon segna in campionato da tempo, questo lunedì arriverà un’importante occasione. Il belga giocherà titolare contro la Sampdoria, il gol è fondamentale per trovare la fiducia giusta prima della Champions League. OBIETTIVO – L’obiettivo lo si conosce da tempo ed è quello di tornare in forma per gli impegni di Champions League. Il 22 febbraio l’Inter dovrà affrontare la partita di andata degli ottavi di finale contro il Porto: per quell’occasione c’è bisogno di un Romeluin forma perfetta. Nelle ultime settimane il belga ha recuperato minuti, ha dato ottimi segnali a Simone Inzaghi e ha giocato bene per la squadra. Manca solamente l’aspetto più importante: il gol. Il giocatore manca alla rete da agosto, precisamente dalla prima giornata con il Lecce. Ritrovare la via richiede anche questo, l’Inter vorrebbe godere delle marcature di ...