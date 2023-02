L’ufficio stampa di Anna Oxa contro Fedez | “Strumentalizzazione”

Leggi su tutto.tv

(Di sabato 11 febbraio 2023)Oxa a Sanremo 2023 sta facendo più parlare di sé per i suoi comportamenti che per il brano che ha portato sul palco dell’Ariston. Ieri sera, durante una diretta Instagram, ha accusato l’artista di essere stata una “maleducata” perché avrebbe saltato la fila alle prove, lasciando gli altri artisti, che dovevano esibirsi, esterrefatti. Il marito di Chiara Ferragni ha dichiarato di esser stato presente nel momento in cui avveniva tutto ciò e aver lasciato perdere per evitare discussioni. Tuttavia oggi è arrivata una notada Oxarte che smentisce categoricamente quanto affermato dal rapper. La replica diOxa: “Magarinon dovrebbe prendersela con la signora Oxa perche? non ha rapporti con lei” A quanto pare il racconto dinon è del tutto vero, perlomeno ...