Ludovica Valli dopo la nascita di Otto Edoardo | “Sto bene | ma ho un po’ paura”

(Di sabato 11 febbraio 2023)è diventata mamma per la seconda volta: il 9 febbraio 2023 è infatti venuto al mondo, che arriva a fare compagnia alla sua primogenita Anastasia, entrambi frutto dell’amore Gianmaria Di Gregorio. Ad annunciare il lieto evento è stata lei stessa con un messaggio pubblicato sul suo profilo social, con cui ha slineato l’emozione provata. “Di Gregorio. Un altro nostro piccolo grande miracolo. La ragione della nostra esistenza” – ha scritto. A poche ore dal parto l’ex tronista di Uomini e donne ha pubblicato un nuovo post, questa volta più dettagliato, in cui esprime le sensazioni che avverte nel suo cuore. La gioia è grande, ma non nasconde anche di essere spaventata, pur senza svelarne le motivazioni. Non è la prima volta ...

Cambiamo per un attimo tema, e spostiamoci da Sanremo a casa. La giovane, nota al pubblico anche per la sua partecipazione passata a Uomini e Donne, è diventata mamma bis. Nato in ...Beatricezia Beatriceè diventata zia nelle scorse ore: la sorella minore dell' influencer ,ha infatti partorito. Il bambino si chiama Otto Edoardo .

Ludovica Valli ha partorito, è nato Otto Edoardo TGCOM

Ludovica Valli mamma bis: È nato Otto Edoardo Di Gregorio, il nostro piccolo grande miracolo Fanpage.it

Ludovica Valli in lacrime: “Sto bene, ho solo un po’ paura Il Fatto Quotidiano

Ludovica Valli mamma bis: è nato Otto Edoardo, «un altro nostro piccolo grande miracolo» Vanity Fair Italia

Ludovica Valli in lacrime dopo il parto: “Sto bene, ma ho paura” Gossipblog

Lacrime di gioia quelle che rigano il volto dell’influencer ed ex tronista di Uomini e Donne, Ludovica Valli. Lacrime di gioia, che accompagnano lo sfogo fatto su Instagram subito dopo la nascita del ...I migliori gossip della settimana sono ricchi di news da Sanremo ma non solo. Dal caso Blanco alle love story fino ad una lieta nascita… Giorni ricchi di news tra tv, spettacolo e cronaca rosa. Non ...