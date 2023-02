Lourdes Bambino commuove Gesù per mezzo della sua Mamma

(Di sabato 11 febbraio 2023) Una storia tenerissima che cie ci fa comprendere l’essenzafede, che in questosi manifesta con spontaneità. Va in pellegrinaggio anonostante sia infermo, per chiedere un miracolo. Ma non sentendosi ascoltato, si rivolge aperdi sua Madre. Unammalato va a, per pregare la L'articolo proviene da La Luce di Maria.

Stavo entrando nella chiesa dedicata alla Madonna diperché era l'11 febbraio, l'... me lo dice il mio cuore con la mia mente, in forza di quella fede che ho fin da, e che mi è stata ...... ormai conosciuta anche come 'laromana' o come il santuario della Madonna del Miracolo. La ... a sinistra, la bellezza della Vergine col, delicata e materna; a destra, vi sono degli ...

11 febbraio, giornata dedicata alla Beata Vergine di Lourdes Vaticano.com

Matierno in festa per la Madonna di Lourdes, oggi la fiaccolata SalernoToday

La forza di Daniela Lourdes, da figlio del boss a donna trans: "Vi racconto il parto di me stessa" - Luce Luce

La Bianca, preparativi in corso per la festa della Madonna di Lourdes laprovinciadicivitavecchia.it

Ragazza trans picchiata dal figlio del boss, Falanga: «Piena solidarietà alla vittima» ilmattino.it

Si è conclusa ieri, presso la chiesa Nostra Signora di Lourdes, a Matierno, la novena per la Vergine che apparve a Bernadetta. Ed oggi, 11 febbraio, dopo la santa messa delle 18.30 celebrata dal parro ...La Chiesa cattolica celebra oggi la festa della Beata Vergine Maria di Lourdes, in ricordo delle apparizioni della ... società come strumento imprescindibile per aiutare e sostenere i Bambini e le ...