Lorenzo Riccardi e Claudia Dionigi presto sposi | “Ho detto subito sì”

(Di sabato 11 febbraio 2023) Lo scorso 21 dicembre,hanno annunciato la nascita della loro primogenita con una tenerissima foto del suo piedino. L’ex tronista ha scritto: “Benvenuta Maria Vittoria”, mentre la neo mamma ha commentato: “La nostra vita”. A quanto pare, il neo papà avrebbe assistito al parto e ha raccontato con un pizzico di ironia l’intensa emozione provata mentre la figlia veniva al mondo. Ha condiviso sui social un selfie visibilmente sconvolto e pallido: “Mi girava la testa”. Sono diventati da poco genitori per la prima volta e sono pronti a raccontare tutte le loro emozioni:vi aspettano a Verissimo sabato 11 febbraio. Pronti a festeggiare quattro anni insieme,...

Infine ci sarà la coppia di neogenitori Caudia Dionigi e, ex volti di Uomini e Donne, e Carmen Russo e Enzo Paolo Turchi festeggeranno il compleanno della figlia Maria. Silvia ...Claudia Dionigi è approdata a Uomini e Donne nell'autunno 2018, per corteggiare. In pochi istanti ha conquistato il pubblico con la sua simpatia e la sua spontaneità " e ovviamente ...

Chi è Lorenzo Riccardi: biografia, lavoro, fidanzata Claudia Dionigi ... Tvpertutti

Quando si sposano Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi Data e location Il Corriere della Città

Cosa fa Lorenzo Riccardi: età, lavoro, figlia e matrimonio Amalfi Notizie

Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi ospiti Mediaset Infinity

Verissimo: gli ospiti di sabato 11 e domenica 12 febbraio, ci sarà anche Al Bano Quotidiano di Sicilia

Un modo per parlare di musica anche stando lontani dal Festival di Sanremo. Direttamente da Uomini e donne Claudia Dionigi e Lorenzo Riccardi parleranno della loro esperienza da neo genitori. Infine ...Nell'articolo tutti i risultati dei corridori della società ctl3 atletica alla gara di Arcore. Si rende noto che alcuni trattamenti dei dati personali possono non richiedere il tuo consenso, ma hai il ...