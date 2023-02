Lorella Cuccarini | Carla Bruni e Emma insegnano lo stile Sanremese alle concorrenti in gara

Leggi su iodonna

(Di sabato 11 febbraio 2023) Quella che doveva essere la serata più fantasiosa e creativa di Sanremo 2023 si è rivelata, in fatto di, un’inaspettato susseguirsi di look total black. Una tendenza, già registrata durante la terza serata, che ha permessoartiste ospiti dei cantanti indi emergere più facilmente, rubando la scena. Una smaglianteha indossato il primo mini dress senza calze dell’edizione, mentreha regalato l’ennesima lezione diover 50.vince il premio rivelazione, con un nuovo look che le regala eleganza e classe. Mentre Arisa, al fianco di Gianluca Grignani, incappa nell’incubo di ogni concorrente: indossare lo stesso abito di un’altra artista. ...