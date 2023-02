“Lo ha rubato!” Arisa a Sanremo 2023 | polemica dopo l’esibizione con Gianluca Grignani | “Una faccenda gravissima”

(Di sabato 11 febbraio 2023), scoppia la. Quarta serata dedicata alle cover sul palcoscenico del Teatro Ariston., pseudonimo di Rosalba Pippa, ha accompagnatonell’esecuzione del brano “Destinazione paradiso”, sfoggiando un meraviglioso abito dalle sfumature rock firmato dallo stilista statunitense Rick Owens. Peccato che solo 15 minuti prima, anche un’altra musicista ha indossato lo stesso vestito.con lo stesso vestito di Laura Marzadori. Ebbene si, lo hanno notato i presenti e anche il pubblico da casa. La cantante in coppia conha fatto il suo ingresso sul palco indossando il sensuale abito total black scelto anche pochi mesi fa da Kim Kardashian, seppur in ...

in Rick Owens e gioielli Damiani E voilà, doppietta di look identici a Sanremo 2023. Lo ... Colapesce Dimartino e Carla Bruni in Versace e con gioielli Bulgari Carla Bruni hala scena in ...... poi Salmo "fa Zucchero." Gianluca Grignani &- "Destinazione paradiso" (Grignani) a sorpresa ... bellissima, oltre la Gioconda e la Corsica possiamo dire che la Francia ci haanche Carla ...

"Un casino...": Arisa e Grignani, la frase rubata a canzone in corso a Sanremo Liberoquotidiano.it

Arisa a Sanremo 2023: i tacchi vertiginosi e l'abito di Rick Owens già visto sullo stesso palco Vogue Italia

Caso a Sanremo, Arisa indossa lo stesso vestito della violinista Laura Marzadori Notizie.it

Sanremo 2023 Cover e duetti, le stranezze della Quarta Serata: Elodie ruba la borsa alla Bortone (Video) Tvblog

Sanremo 2023, diretta quarta serata – Arisa a Grignani: “Abbiamo fatto un casino” DavideMaggio.it

Ad Arisa è successo, peccato solo che si trovasse sul palcoscenico del Festival di Sanremo durante la serata delle cover. (Stile e Trend Fanpage) Una frase, una sola frase "rubata". "Abbiamo fatto un ...Una festa da ovazione, quella che arriva dal pubblico. Una frase, una sola frase "rubata". "Abbiamo fatto un casino Gianluca". A pronunciarla Arisa, verso la fine del duetto con Gianluca Grignani ...