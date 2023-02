“Lo fanno subito dopo Sanremo” Notizia boom su Chiara Ferragni e Fedez prima della finale

Leggi su caffeinamagazine

(Di sabato 11 febbraio 2023) Clamorosasul conto di, impegnati in questi giorni a2023. Il rapper ha cantato sulla nave Costa Smeralda, collegandosi con l’Ariston, e scatenando le polemiche per alcune frasi non concordate con la Rai e di cui si è assunto la responsabilità piena. Poi nella serata del 10 febbraio ha anche duettato con gli Articolo 31, ottenendo un buon consenso. Nelle ultime ore ha dato però anche vita ad uno scontro a distanza con Anna Oxa, che è stata considerata “maleducata” da lui. Ma ora è stato un conduttore molto famoso e apprezzato in Italia ad aver sganciato la bomba su. Secondo quanto starebbe emergendo, i due2023 sarebbero ormai pronti a fare ...