LIVE – Treviso-Napoli 66-60 | Serie A1 2022 2023 basket | RISULTATO in DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Ilindi, sfida valida come diciannovesima giornata dellaA1di. Importantissimo scontro diretto in ottica salvezza tra due squadre che stanno lottando con tanta grinta e che presentano due peculiarità opposte: gli uomini di coach Nicola hanno vinto due delle ultime tre partite, ma sempre in trasferta; i partenopei, invece, ne hanno vinte tre delle ultime sei, ma sempre in casa. La palla a due è fissata alle ore 20:30 di sabato 11 febbraio sul parquet del Palaverde, con Sportface che vi fornirà unatestuale aggiornata. COME VEDERE LA PARTITA IN TV RISULTATI e CLASSIFICA REGULAR SEASON REGOLAMENTO CAMPIONATO COMBINAZIONI ACCOPPIAMENTI COPPA ITALIA ...