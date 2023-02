LIVE Spagna-Italia 0-5 rugby femminile in DIRETTA | le azzurre trovano la meta del vantaggio!

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA30? Touche per l’che ora prova a premere. 28? Adesso la pressione spagnola fa meno male rispetto a inizio partita e l’sembra aver preso le misure. 27? Non è dentro la trasformazione di Sillari:comunque avanti 5-0. 26? MADIAAAAAAAAAAAA!!!!! Mischia buona per l’, Veronica Madia servita da Giordano, finta, si crea spazio e vola in! 24? Mischia in zona offensiva per l’che ha una buona occasione. 22? Ennesimo in avanti per le spagnole eche può ripartire dalla mischia. 21” Tante imprecisioni per entrambe le squadre, tanta fisicità e poca lucidità. 19? Perde il pallone Gai dopo il buon inserimento di Veronica ...