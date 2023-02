LIVE Slittino | Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA | tris consecutivo per Langenhan Fischnaller ottimo quarto alle spalle di Loch

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA13:33 Si chiude qui la nostratestuale deldi, gara valevole come quartultima tappa di Coppa del Mondo di2022/. Grazie per averci seguito. A tutti gli amici e lettori di OA Sport buon proseguimento di giornata. 13:32 Peccato per Leon Felderer, che per una manche e mezzo ha cullato il sogno del podio. Bene Lukas Gufler, che coglie il 15° posto qualificandosi per la gara sprint. Rammarico invece per Alex Gufler, 16° e fuori dalla sprint. 13:31 Felixrecupera soltanto 10 punti su un attento Dominik. E’ mancato il podio, ma ildiè comunque positivo ...