LIVE Slittino | Singolo Winterberg 2023 in DIRETTA | Jonas Mueller al comando della prima manche Attesa per Fischnaller

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA11:20 Poco più di un secondo il ritardo di Husla, che va dietro anche al nostro Lukas Gufler. Ancora uno slovacco al via, si tratta di Marian Skupec. 11:18 Continua ad abbassarsi il limite in questa. Passa in testache chiude con il tempo di 52.921. Primo punto di riferimento credibile in vista delle prove di coloro che si giocano le posizioni che contano nella classifica generale. Tocca allo slovacco Jozef Husla. 11:16 NUOVO LEADER! Precisa ed accorda la discesa di Lukas Gufler, che dipinge le arcigne ultime curve balzando alcon il crono di 53.459. 8 decimi e mezzo il margine dell’azzurro su Nikolajev. Si prosegue con l’austriaco campione del mondo...