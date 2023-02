LIVE Sinner-Fils 7-5 6-2 | ATP Montpellier 2023 in DIRETTA | l’altoatesino domina il giovane francese e conquista l’ottava finale della carriera

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.50 Domaniandrà alla caccia del settimo titolo in: il suo avversario uscirà dalla seconda semi, che vedrà protagonisti il danese Rune e lo statunitense Cressy. 16.48 Ottimo match giocato dal, in cui ha offerto una grande prestazione al servizio, soprattutto nella percentuale di puntiti con la prima (82%). Alè mancata un po’ di esperienza neldel primo set, dove ha subito il break nell’undicesimo gioco, per poi crollare nel secondo parziale, commettendo molti errori non forzati. 6-2 GAME, SET AND MATCH! Scappa il rovescio del, Jannik...