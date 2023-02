LIVE Sinner-Fils 4-5 | ATP Montpellier 2023 in DIRETTA | il francese è in vantaggio senza break nel primo set

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA0-15 Rimane fermo coi piediche non controlla il dritto in uscita dalla battuta. 4-5 GAME! Errore forzato col dritto per l’altoatesino, che personalità il, il quale sotto 0-30 si salva. 40-30 Rovescio pazzesco diche finisce sulla riga laterale. 30-30 Esita l’azzurro sulla risposta, sbagliando il rovescio. 15-30 Ottimo dritto vincente di. 0-30 Gran risposta dell’azzurro che col rovescio lascia immobile. 0-15 Profondo il dritto diche ilnon riesce a rimandare nel campo avversario. 4-4 GAME! Ottima seconda per, si entra nella fase decisiva del set. 40-15 Ci ha provato ...