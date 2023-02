LIVE – Pro Sesto-Juventus U23 0-0 | Serie C 2022 2023 | girone C DIRETTA

Leggi su sportface

(Di sabato 11 febbraio 2023) Tutto pronto per la ventisettsima giornata delA diC e in campo scenderanno anche ProU23. Padroni di casa che sono primi in classifica, e vogliono provare a scappare via, con vistaB, ed arrivano in fatto da 3 vittorie consecutive. Molto più sotto i giovani bianconeri, adesso noni, ma in buon momento di forma, venendo anche loro da 3 vittorie consecutive e non perdendo da 6 gare. Quale sarà il risultato finale? Scopriamolo insieme dal 1? di gioco in programma alle 14:30 di sabato 11 febbraio. PER AGGIORNARE ILFARE REFRESH O CLICCARE F5 DOVE SEGUIRE IL MATCH IN TV Le formazioni ufficiali: Pro: Del Frate, Marchesi, Wieser, D’Amico, Capelli, Marzupio, Vaglica, Giubilato, Gerbi, Toninelli, Beuschi. Allenatore: ...