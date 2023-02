LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Oliveira sorprende con l’Aprilia | 4° Bagnaia in crescita

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.32 Aleix Espargarò vola nel T1, poi però rallenta nel secondo settore (forse a causa di un errore) e deve rilanciarsi per un nuovo giro veloce. 6.31 Rientrato ai box il gruppetto di piloti che stava scalando la classifica, da monitorare nei prossimi minuti il run di Aleix Espargarò con. 6.30 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 88 M. OIRA 1:58.839 2 44 P. ESPARGARO +0.042 3 20 F. QUARTARARO +0.058 4 1 F.+0.228 5 10 L. MARINI +0.279 6 42 A. RINS +0.324 7 33 B. BINDER +0.391 8 21 F. MORBIDELLI +0.450 9 72 M. BEZZECCHI +0.522 10 93 M. MARQUEZ +0.611 6.27 Marini si migliora ulteriormente in 1’59?1 e raggiunge la quinta piazza provvisoria subito ...