LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Oliveira in testa a sorpresa con l’Aprilia | bene Bagnaia con la Ducati

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA6.54 Purtroppo non conosciamo lo stato delle gomme montate da ciascun pilota, quindi è impossibile trarre delle indicazioni definitive anche sui long-run. 6.52 Diversi centauri che occupano le posizioni di vertice nella classifica odierna sembrano impegnati in una simulazione di passo gara ed il più veloce tra questi al momento èin 1’59” alto. 6.51 Nel frattempo cade Bezzecchi in curva 5. Nessun problema comunque allo fisico per il Bez. 6.50 CLASSIFICA AGGIORNATA TEMPI: 1 88 M. OIRA 1:58.839 2 44 P. ESPARGARO +0.042 3 20 F. QUARTARARO +0.058 4 1 F.+0.228 5 10 L. MARINI +0.279 6 42 A. RINS +0.324 7 33 B. BINDER +0.391 8 21 F. ...