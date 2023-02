LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Miller vola in testa con le slick | pista sempre più asciutta

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA5.13 Siamo ormai entrati nella terza ora di questa seconda giornata diufficiali per la. Ancora poca azione in, per via della pioggia caduta nella notte malese. 5.09ai box dopo un run interessante di 5-6 giri con gomme d’asciutto sulla sua KTM ufficiale. 5.05 Prosegue il run sulledi Jack, leader della graduatoria odierna in 2’01?523. Ricordiamo che il miglior tempo assoluto di ieri è stato firmato da Bezzecchi in 1’58?470. 5.03lima altri 6 decimi con la KTM e si avvicina a meno di 2 secondi dal suo miglior crono di ieri sull’asciutto. Ormai è tutto pronto per il via della vera attività indi tutti i ...