LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Martin in testa | bene Oliveira con la Aprilia Bagnaia alle spalle di Quartararo

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA7.10 Questi intanto i tempi aggiornati: 1 89 J.1:58.736 2 88 M. OIRA +0.103 3 44 P. ESPARGARO +0.145 4 20 F.+0.161 5 1 F.+0.331 6 10 L. MARINI +0.382 7 42 A. RINS +0.427 8 33 B. BINDER +0.494 9 21 F. MORBIDELLI +0.553 10 72 M. BEZZECCHI +0.625 7.07 Torna in pista anche Marc Marquez. 7.04 Pochi piloti in pista al momento, quando mancano poco meno di quattro ore al termine della sessione di: Luca Marini, Alex Marquez e Augusto Fernandez. 7.01 Lo spagnolo ha così 0.103 di vantaggio su Miguel Oira e 0.145 su Pol Espargaro. 6.58 Ultimo settore pazzesco e miglior tempo ...