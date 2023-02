LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Martin cade ma è al comando | bene Oliveira con la Aprilia Bagnaia quinto

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA8.02 E rientra in pista, dopo una breve pausa, Fabio Quartararo. 8.02 Augusto Fernandez si migliora (2:00.732) ma resta in ultima posizione, ventitreesimo. 7.59 Questi i tempi aggiornati: 1 89 J.1:58.736 2 88 M. OIRA +0.103 3 44 P. ESPARGARO +0.145 4 20 F. QUARTARARO +0.161 5 1 F.+0.331 6 25 R. FERNANDEZ +0.376 7 10 L. MARINI +0.382 8 42 A. RINS +0.427 9 23 E. BASTIANINI +0.458 10 33 B. BINDER +0.494 7.58 Ottimo giro di Raul Fernandez che si porta in sesta posizione, +0.376 da. 7.56 In pista i primi cinque piloti a eccezione di: presenti, dunque, Oira, Pol Espargaro, ...