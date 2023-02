LIVE MotoGP | Test Sepang 2023 in DIRETTA | Bezzecchi al comando | attesa per Bagnaia e Bastianini

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA3.44 Il meteo oggi asembra abbastanza variabile ed imprevedibile, di conseguenza i team non possono perdere tempo e cercheranno di effettuare il maggior numero possibile di giri in condizioni d’asciutto. 3.42lima un decimo e gira in 2’12?8. Nel frattempo scendono in pista anche Crutchlow con la Yamaha e Oira con l’Aprilia. 3.39completa il suo primo giro cronometrato e balza alin 2’12?950 con un margine di un secondo e mezzo sulla KTM di Miller. Entrambi stanno girando presumibilmente con gomme rain. 3.35 Miller torna in pista per il suo secondo run insieme a Marco, che percorre dunque i suoi primi chilometri di giornata asulla GP22 ...