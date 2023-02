LIVE Inter-Bologna U19 | campionato Primavera 1 | subito Esposito ed è 1-0

(Di sabato 11 febbraio 2023)è l’incontro valido per la diciottesima giornata del1: seguila partita su-News.it con la cronaca testuale aggiornata in diretta, azione per azione. L’Under-19 di Cristian Chivu sfida ilallenato da Luca Vigiani. Calcio d’inizio previsto alle ore 13.00 allo stadio Breda di Sesto San Giovanni N.B. Gli utenti dell’applicazione e della versione AMP del sito potranno seguire la diretta testuale a questo indirizzo: https://www.-news.it/giovanili/-segui-partita-in-diretta Segui-News.it 24/7 su tutte le piattaforme NON SOLO– Per ...

Calciomercato Juventus, se non venisse riscattato ci sarebbe già il piano b decisamente importante: i dettagli delle operazioni. In casa bianconera bisogna pensare al futuro. La Juventus vuole ...Dalle 21.00, allo stadio Giuseppe Meazza, Milan - Tottenhamsu Sky Sport Uno. Giovedì 16 ... in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, mentre mercoledì 22 febbraio è la volta di- ...

LIVE PRIMAVERA - Inter-Bologna, tre punti per dimenticare la Youth League: le scelte di formazione di... Fcinternews.it

Roma - Inter femminile in tv e streaming gratis: dove vederla, diretta in chiaro, canale / Serie A Women Stadionews.it

LIVE YOUTH LEAGUE - Rukh Lviv-Inter 1-0, 44' - Iniziativa di Owusu, Hereta interviene Fcinternews.it

Affare da 20 milioni, l'ex Serie A per sostituire Dumfries InterLive.it

‘Rimpianto’ Inter, solo 4 milioni e super plusvalenza InterLive.it

Esposito non può arrivarci, recupera palla il Bologna. 6' - ESPOSITO LA SBLOCCA DI TESTA, INTER GIA' AVANTI! Dopo aver chiesto l'uno due a Martini, Valentin Carboni va via sulla destra, guadagna il ...6' - ESPOSITO LA SBLOCCA DI TESTA, INTER GIA' AVANTI! 5' - Spinta a due mani di Pozzi ai danni di un avversario: si riparte con un calcio di punizione in favore del Bologna nei pressi della linea di ...