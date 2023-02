LIVE Ginnastica artistica | Serie A Firenze 2023 in DIRETTA | Marco Lodadio brilla Attesa per le Fate | torna Asia D’Amato

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) 16.05 ECCOLO! Salvatore Maresca risponde a: 14.400 agli anelli partendo da 6.000 per il campano, già bronzo ai Mondiali. 16.00 Belardelli riparte dal 12.600 alle parallele, Caterina Vitale 13.000 al corpo libero. 15.56sta dimostrando la sua solidità anche sugli altri attrezzi: 13.200 al volteggio. Intanto un buon 13.550 di Riccardo Villa alla sbarra. 15.52 In questo caso riflettori puntati sugli anelli di Salvatore Maresca. 15.50 Ultima rotazione per la prima suddivisione femminile: Cesena al volteggio, Heaven alle parallele, Padova alla trave, Ionica al corpo libero. Quarta rotazione maschile: Brescia al corpo libero, Melzo al cavallo, Salerno agli anelli, EUR al volteggio, Roma 70 alle parallele, Carate alla ...