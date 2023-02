LIVE Ginnastica artistica | Serie A Firenze 2023 in DIRETTA | le Fate vincono | bentornate Asia D’Amato e Andreoli Alice e Maggio show

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAGrazie a tutti per averci seguito nel corso di questo lungo pomeriggio. Restate con noi per le cronache e i migliori di giornata, appuntamento a domani e ai prossimi giorni per pagelle e altri approfondimenti. Prossima tappa il 4 marzo a Ravenna. Buon proseguimento di serata su OA Sport. 19.42si prende la palma di migliore della giornata, soprattutto per il 14.950 timbrato alle parallele asimmetriche. Festeggiamo il rientro dall’infortunio di: la Campionessa d’Europa all-around si è cimentata tra volteggio e staggi. Rientri anche per Angela(qualche errore di troppo alla trave) ed Elisa Iorio (solida sul giro completo). Bravissima Martina, soprattutto con una trave ...