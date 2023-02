LIVE Ginnastica artistica | Serie A Firenze 2023 in DIRETTA | le Fate si scaldano Botta e risposta tra Lodadio e Maresca

Leggi su oasport

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA16.32 Per il momento sul fronte femminile non si muove nulla di interessante. L’attesa è tutta per le, che scenderanno in pedana attorno alle ore 17.30. 16.30 Buon 14.150 agli anelli per Marco Sarrugerio, mentre Yumin Abbadini piazza 13.700 al corpo libero. 16.28 Marcoprosegue il suo pomeriggio con 13.100 alle parallele: sono indicazioni importanti per il Direttore Tecnico, visto che servono punteggi solidi su più attrezzi per entrare in squadra. 16.25 Salvatorefornisce il suo contribusce con 13.200 al volteggio. 16.22 Ora tocca alla seconda suvvisione femminile. Illlo si alzerà con Centro Sport Bollate, Juventus Nova Melzo, Biancoverde Imola eRomana. Prosegue invece la prima suddivisione ...