LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | Vece vola in finale nel time trial | Guazzini e Alzini fuori nell’inseguimento individuale Torna l’Omnium

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI13.42 Sei giri, Jan Vones e Tim Wafler in testa guadagnando anche un giro. 13.40 Nella prima gara odierna, lo scratch vinto dall’olandese Jan Willem van Schip, l’azzurro si è difeso bene con il quinto posto. 13.37 Ricordiamo che per l’Italia non c’è Elia Viviani, fermato dall’influenza, ma Simone Consonni, fresco campione europeo nella corsa a punti. 13.34 Fra pochi minuti parte la seconda gara delmaschile, la corsa a tempo. 13.33 Le due azzurre vengono dunque eliminate. Rammarico per Vittoria, esclusa dalle semifinali per soli 87 millesimi. Sarà dunque duello Germania-Gran Bretagna per le medaglie. 13.31in testa Franziska Brausse! Miglior tempo in 3.21.486, la britannica Josie Knight si installa al secondo posto a 712 ...