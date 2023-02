LIVE Ciclismo su pista | Europei 2023 in DIRETTA | tocca a Sofia Zanardi nella corsa a punti Consonni splendido argento nell’Omnium

(Di sabato 11 febbraio 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LAIL MEDAGLIERE DEGLI20:43 Stenberg (NOR) su Evans (GBR) nel terzo sprint. Quarta, che racimola uncino. 20:40 Muove la classifica Silvia, che chiude il secondo sprint dietro la britannica Evans. 20:36 Primo sprint vinto dalla norvegese Stenberg dinanzi all’irlandese Griffin. 20:33 Iniziata lafemminile. Principali avversarie dell’azzurra,uscente, la norvegese Stenberg, la portoghese Martins, e la belga Bossuyt. Attenzione, come sempre ,alle possibili sorprese. 20:29 Ci avviciniamo all’ultima gara di quest’oggi, ovvero lafemminile. Per l’Italia ci proverà Silvia. 20:27 ...

... calcio, basket, tennis, Formula 1,, sci, nuoto, atletica ecc. Ci sono migliaia di mercati aperti, soprattutto le scommesse testa a testa ed eventisu cui scommettere a ogni ora del ...... la NFL, gli sport da combattimento e i canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il, il volley e l'atletica, sulla piattaforma di streaminge on demand, gli appassionati di sport ...

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni splendido argento nell'Omnium! OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Simone Consonni ORO nella corsa a punti, fra poco i quartetti con Ganna e Milan OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: ORO Milan nell'inseguimento! 7° Barbieri nell'omnium femminile OA Sport

Calendario Europei ciclismo su pista 2023 oggi in tv: orari sabato 11 febbraio, programma, tv, streaming, azzurri in gara OA Sport

LIVE Ciclismo su pista, Europei 2023 in DIRETTA: Milan in finale per l'oro nell'inseguimento individuale maschile! OA Sport

Proseguono gli Europei di ciclismo su pista 2023 in quel di Grenchen, in Svizzera, per la penultima giornata della competizione continentale che sta regalando tante soddisfazioni agli Azzurri con ...Elia Viviani non si è presentato al via della prova dell'Omnium degli Europei di ciclismo su pista. Il veronese olimpionico a Rio 2016 ha avuto un attacco influenzale durante la notte scorsa, e non è ...